واژگونی خودروی ال۹۰ در جاده سراوان یک کشته و ۵ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ال۹۰ در محور سراوان، نرسیده به پلیسراه، یک نفر از سرنشنان خودرو که زنی ۷۰ ساله بود، در دم جان باخت و ۵ نفر دیگر مصدوم شدند.
دکتر جمشید محمدی با بیان اینکه در پی اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ گیلان، آمبولانسهای دانشگاه گیلان، امامزاده هاشم، سنگر و مسکن مهر رشت به محل اعزام شدند، افزود: متخصصان اورژانس پس از اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی پورسینا رشت منتقل کردند.