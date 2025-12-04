انفجار در منزل مسکونی سبزوار دو مصدوم و خسارت مالی به همراه داشت.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: ساعت ۱۱:۱۰ امروز در پی گزارش وقوع انفجار در یکی از منازل مسکونی محله قدس، تیم‌های عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محمد همتی افزود: این حادثه باعث تخریب بخشی از ساختمان مسکونی مذکور و همچنین ایجاد خسارت به یک دستگاه خودروی شخصی در مجاورت آن شد.

وی ادامه داد: در این حادثه، دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

همتی گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.

وی افزود: سازمان آتش‌نشانی سبزوار به کلیه هموطنان به ویژه شهروندان سبزواری توصیه می‌کند با رعایت نکات ایمنی در نصب، نگهداری و استفاده از وسایل گازسوز، لوله‌کشی و کنتور‌های گاز، از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.