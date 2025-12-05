رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه در بوشهر آغاز شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: فعالیت سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» استان بوشهر با حضور گروه‌های تخصصی پزشکی، اجتماعی و مشاوره‌ای در روستای عالی‌چنگی شهرستان تنگستان آغاز شد.