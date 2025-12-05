رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه در بوشهر آغاز شد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: فعالیت سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» استان بوشهر با حضور گروههای تخصصی پزشکی، اجتماعی و مشاورهای در روستای عالیچنگی شهرستان تنگستان آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی پروانه در آیین آغاز بهکار سومین رویداد جهادی استان بوشهر «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» با بیان اینکه این برنامه در مناطق کمتر برخوردار اجرا میشود، اظهار کرد: برگزاری رویداد جهادی در روستاها بخشی از سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش عدالت اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و حمایتهای اجتماعی است.
وی با اشاره به طیف گسترده خدمات این رویداد، افزود: در این برنامه خدمات تخصصی در حوزههای زنان و زایمان، داخلی، اطفال، دندانپزشکی، پزشکی عمومی، غربالگری سلامت، بیناییسنجی و شنواییسنجی ارائه میشود. همچنین مشاورههای رواندرمانی، خانواده، فرزندپروری، تحصیلی، روابط کار، اشتغال، کارآفرینی و بیمههای اجتماعی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر نقش توانمندسازی و ارتقای سلامت بانوان در کیفیت زندگی خانوادگی، اضافه کرد: بخش مهمی از خدمات و کارگاههای آموزشی این رویداد ویژه بانوان طراحی شده است تا زمینه پویایی خانوادهها و افزایش سطح سلامت جامعه مهیا شود.
وی با اشاره به همکاری گروههای جهادی، دستگاههای اجرایی و تسهیلگران اجتماعی در اجرای این رویداد، تصریح کرد: این همافزایی موجب ارتقای کیفیت خدمات و پوششدهی گستردهتر برای اهالی منطقه خواهد شد.
پروانه اعلام کرد: رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر از ساعت ۸ تا ۱۶ در روستای عالیچنگی تنگستان برگزار میشود و حضور برای تمامی بانوان و خانوادهها آزاد و رایگان است.