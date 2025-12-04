پخش زنده
مشکلات تعاونیهای مسکن مردم قروه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، نماینده مردم شهرستانهای قروه ودهگلان در مجلس و مسئولان شهرستانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه عنوان شد که مشکلات مربوط به اجرای طرح مسکن ملی برطرف شده است .
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به روند کند اجرای این طرح در قروه گفت: تامین زمین علت اصلی تاخیر در اجرای فازهای ۶ و ۸ طرح ملی در این شهرستان بود.
وی خواستار همکاری مالکان زمینها با راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای پروژه شد.
نماینده مردم شهرستانهای قروه ودهگلان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از رفع موانع و مشکلات تعاونیهای مسکن شهرستان و اجرایی شدن طرح مسکن ملی در قروه خبر داد.
جوانمردی فرماندار قروه هم ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبات این جلسه گره از کار تعاونیهای مسکن باز شود.