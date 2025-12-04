پخش زنده
در گرامیداشت روز جهانی خاک در تکاب، یکی از ورودیهای این شهر پاکسازی و بر مشارکت همگانی برای مدیریت پایدار و حفاظت از خاک تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست تکاب گفت: خاک بزرگترین سرمایه خاموش کشور و بخش مهمی از زنجیره غذایی انسان و سایر موجودات زنده به آن وابسته است.
محمدرضا صادقیان با تأکید بر نقش حیاتی خاک در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه
افزود: بدون خاک سالم، امکان تولید غذا و استمرار زندگی وجود نخواهد داشت و اجرای قانون حفاظت از خاک، ترویج کشاورزی پایدار و انجام مطالعات خاکشناسی در حفاظت از آن ضروری است.
وی تصریح کرد: حفاظت از خاک تنها وظیفه دولت نیست؛ بلکه تغییر نگاه از «مصرف خاک» به «مدیریت پایدار خاک» مهمترین گام، در صیانت از این سرمایه نسلهای آینده است.
در پایان مراسم، یکی از ورودیهای شهر با مشارکت شهرداری، اعضای کارگروه و دوستداران محیطزیست پاکسازی شد.