پخش زنده
امروز: -
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با راهاندازی سامانه جامع هوشمند ثبت شرکتها، زمان تأسیس شرکت را از یک ماه به فقط ۲ روز کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، پنجشنبه در نشست تخصصی با رؤسای واحدهای ثبتی و اصحاب رسانه در استان اصفهان به راهاندازی سامانه جامع و هوشمند ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اشاره کرد و گفت: این سامانه زمان تأسیس شرکت را از حدود یک ماه به تنها ۲ روز و زمان ثبت تغییرات را از ۲ هفته به ۲ روز کاهش داده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه و تکالیف بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیکی، افزود: این سامانه جدید بهطور کامل خودکاربر بوده و متقاضیان بدون هیچگونه مراجعه حضوری و حتی از منزل یا محل کار خود میتوانند شخصیت حقوقی مورد نظرشان را ایجاد کنند.
سعادتیان گفت: این سامانه با بیش از ۱۴ دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بهصورت وبسرویس متصل است و هیچ مکاتبه فیزیکی با هیچ دستگاهی انجام نمیشود.
وی با ارائه آمار و نتایج عملیاتی سامانه افزود: در روش سنتی، تنها ۱۴ تا ۲۰ درصد نامهای پیشنهادی تأیید میشد، اما اکنون با بهرهگیری از سامانه هوشمند "نامیار"، بیش از ۹۰ درصد نامها در همان مرحله اول تأیید میشود. این سامانه در صورت وجود مشابهت، بلافاصله سه نام جایگزین مناسب پیشنهاد میدهد و متقاضی بدون مراجعه به اداره، نام دلخواهش را انتخاب میکند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: درصد رد درخواست تأسیس شرکت که در روش کاغذی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد بود اکنون به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و درصد برگشت صورتجلسات تغییرات نیز از ۷۰ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده است؛ همچنین انتقال اطلاعات تأسیس و تغییرات به روزنامه رسمی بهصورت آنی و بدون دخالت عامل انسانی انجام میشود.
سعادتیان با اشاره به عملکرد استانهای پایلوت اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۶ هزار و ۲۵۰ نفر به این سامانه مراجعه کردند، چهار هزار و ۵۱۳ درخواست ثبت شده و ۹۴۰ شرکت بهطور کامل از طریق سامانه جدید به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان بهعنوان قطب صنعت و تولید کشور عملکرد درخشانی داشته است، افزود: در مدت فقط ۱۵ روز، یک هزار و ۴۲۷ نفر از این استان به سامانه مراجعه کرده و ۹۷۲ درخواست ثبت شده است؛ ۲۰۶ شرکت بهطور کامل ایجاد شده ۷۲ شرکت سهامی خاص و ۱۳۴ شرکت با مسئولیت محدود و ۲۷ آگهی تأسیس بدون مراجعه حضوری متقاضیان به روزنامه رسمی ارسال و منتشر شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حذف کامل کاغذ و مکاتبات فیزیکی خاطرنشان کرد: نمونه اساسنامهها و صورتجلسات استاندارد برای هر نوع شرکت در سامانه بارگذاری شده و تمام اعضای هیئتمدیره و مجامع باید بلافاصله و فیالمجلس صورتجلسات را با امضای الکترونیکی خود امضا کنند؛ از این رو ادعای جعل امضا یا امضای تحت فشار برای همیشه از بین رفته و ۱۰۰ درصد صورتجلسات کاغذی حذف شده است.
سعادتیان در بخش دیگری از سخنانش از راهاندازی قریبالوقوع سامانه بازطراحیشده اجرای اسناد رسمی خبر داد و افزود: هماکنون در چهار اداره تهران با موفقیت پایلوت شده و بهزودی در تمام کشور از جمله اصفهان اجرایی میشود.
وی گفت: این سامانه امکان صدور اجراییه بهصورت خودکاربر، دسترسی ۲۴ ساعته بستانکار و بدهکار، ارجاع خودکار و هوشمند کارشناسی، برگزاری مزایدههای الکترونیکی و سراسری در سامانه ستاد، تنظیم الکترونیکی صورتجلسه مزایده و صدور اولین اسناد تمامالکترونیکی کشور (سند انتقال اجرایی) با امضای دیجیتال و بدون حضور در دفترخانه را فراهم میکند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اراده جدی ما این است که در کمترین زمان ممکن، زمان تأسیس و تغییرات شرکتها را به استانداردهای جهانی برسانیم و یقین داریم با این سامانههای هوشمند به این هدف دست خواهیم یافت.