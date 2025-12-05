از هیولاکُش تا اجرا برای صلح به یاد کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه
مدیر مرکز تولیدات هنری امید گفت: در آستانه برگزاری سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نمایش «هیولاکُش» به نویسندگی مهدی سیمریز و کارگردانی محمد جهانپا از مشهد، به عنوان نماینده ایران در بخش بینالملل جشنواره انتخاب شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
متین محجوب گفت: این اثر که با اقتباس از شاهنامه و رویکردی حماسی و خلاقانه برای نوجوانان تهیه شده است، احساس وطندوستی و قهرمانی را به مخاطبان منتقل میکند.
وی ادامه داد: همچنین، نمایش «خودِ خودِ خودت باش» به کارگردانی حامد ترابی از همدان، در بخش مسابقه تئاتر کودک حضور دارد. این اثر، که قبلاً با استقبال فراوان مخاطبان روبهرو شده است، با رویکرد قصهگویی و بازی، کودکان را به خودباوری دعوت میکند.
مدیر مرکز تولیدات هنری امیداز دیگر آثار حاضر در جشنواره، به نمایش «هیوا» به نویسندگی و کارگردانی امیر شیخجبلی از اصفهان اشاره کرد و گفت: این اثر، که پیشتر برنده جشنواره بینالمللی عروسکی تهران - مبارک شده است، روایتگر مفهوم «قهرمان بودن» با زبان لطیف و خیالانگیز است و در بخش مسابقه کودک حضور دارد.
محجوب افزود: در کنار آثار صحنهای، نمایش محیطی و پرفورمنس «آخرین لالایی» با موضوع کودکان شهید جنگ تحمیلی۱۲ روزه و کودکان شهید جنگ غزه در بخش مهمان جشنواره اجرا میشود و حالوهوای متفاوتی به فضای هنری همدان میبخشد. این اثر، همراه با ۱۰۰ عروسک آیینی و سنتی ایرانی، احساسیترین بخش از حضور امید در این جشنواره خواهد بود.
وی تاکید کرد: در مجموع، خانه تئاتر امید، با چهار اثر متنوع و مؤثر در بخشهای بینالملل، مسابقه کودک و اجرای ویژه، حضوری پُررونق در سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان دارد.
گفتنی است؛ سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، در همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.