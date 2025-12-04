به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم‌های چادرملو اردکان و ذوب‌آهن اصفهان در دیداری از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان محمدسعید اخباری شانس رسیدن به صدر جدول را از دست بدهند.

با این نتیجه، چادرملو اردکان هجده امتیازی شد و موقتاً در رتبه چهارم جدول باقی ماند. ذوب‌آهن نیز به امتیاز دوازده رسید و این تیم در رتبه سیزدهم قرار دارد.