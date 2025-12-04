پخش زنده
بیست و سومین سایت BTS همراه اول مجهز به ۴G در شهرک صنعتی کاویان از توابع شهرستان فریمان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال، سایت نسل چهارم همراه اول در شهرک صنعتی کاویان به بهرهبرداری رسید.
مهدی ناصری افزود: به منظور ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و ایجاد پوشش تلفن همراه در منطقه صنعتی، با تلاش و همت مخابرات استان و شهرستان فریمان، از ۳۹ سایت فعال در مخابرات فریمان بیست و سومین سایت BTS همراه اول شهرک صنعتی کاویان از توابع بخش مرکزی شهرستان که مجهز به تکنولوژی ۲G, ۳G ,۴G میباشد، راه اندازی و به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: از این پس مشتریان همراه اول در شرکتهای شهرک صنعتی میتوانند از اینترنت پرسرعت و خدمات مخابراتی این سایت بهرهمند گردند.
وی بیان کرد: با راهاندازی این سایت، پوشش جادهای و شرکتهای صنعتی کاویان به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی یافتهاند که زمینهساز حمایت از کسبوکارهای محلی و صنعتی خواهد بود. این طرح با هدف کاهش شکاف ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات دولت الکترونیک اجرا شده و در ادامه برنامه توسعه ارتباطات روستایی در سطح استان صورت گرفته است.