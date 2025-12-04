به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل سازمان انتقال خون استان گفت: ذخایر خونی استان باید حداقل پاسخگوی نیاز ۸ روز باشد که این میزان ذخایر موجود از استاندار مورد نیاز کمتر است.

کیان دهراب پور با اشاره به فعالیت ۴ روز نیرو‌های سازمان انتقال خون استان و تیم واحد سیار این سازمان در شرکت نورد و فولاد سبا افزود: استقبال کارگران این شرکت فولادی بسیار بالا بود و طی این مدت بیش از ۵۰۰ واحد خونی توسط کارگران جبهه صنعت اهدا شد.

وی در ادامه مسئولیت اجتماعی کارخانجات و شرکت‌های تولیدی را در راستای اهدا خون و تامین خون مورد نیاز در استان را ارزنده برشمرد و گفت: مردان و زنان هر ۳ و ۴ ماه یک بار می‌توانند خون اهدا کنند که نقش مهمی در تامین خون مورد نیاز در استان خواهد بود