آمریکایی‌ها به موازات تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی، در تلاش برای افزایش فشار‌های سیاسی بر لبنان با هدف هموار کردن زمینه برای تحقق خواسته‌های رژیم اشغالگر هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی صهیونیست ها علیه لبنان، رسانه‌های لبنانی از سفر قریب الوقوع فرستاده آمریکا به این کشور خبر می‌دهند.

آمریکا طرحی ۶ ماده‌ای را به دولت لبنان ارائه کرده و در آن خواستار پایان یافتن توافق آتش بس شده است، موضوعی که رسانه‌های عبری هم آن را تایید و اعلام کرده اند طرح آمریکا با اسرائیل اشتراک زیادی دارد.

ایزر وینر افسر سابق ارتش رژیم اشغالگر می‌گوید حمله نظامی کافی نیست و باید با همکاری آمریکا به هدفی همچون غزه در لبنان دست یابیم.

پیشتر دبیر کل حزب الله هشدار داده بود اقلیتی در لبنان در پی خواسته‌های صهیونیست‌ها هستند که این مهم مانع از آزادسازی مناطق اشغالی، رشد و ثبات کشور می‌شود و هیچ آزاده‌ای نمی‌پذیرد با بردگی کنار بیاید.