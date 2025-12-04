در هفته‌ دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و شمس آذر قزوین با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته‌ دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، خیبر عصر امروز ۱۳ آذر در خرم‌آباد برابر شمس‌آذر قزوین با تساوی بدون گل متوقف شد.

مهرداد قنبری در دقیقه ۶۸ ضربه پنالتی خیبر را به تیر زد و دقیقه ۷۹ نیز محمد آقاجانپور مدافع خیبر با دریافت کارت زرد دوم از داور بازی اخراج شد.

نماینده لرستان با این تساوی ۱۶ امتیازی شد و تا پایان بازی‌های روز اول این هفته، در رده‌ی ششم جدول قرار گرفت.