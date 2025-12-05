بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی در نشست با مدیرعامل بانکهای استان بوشهر با بیان اینکه شبکه بانکی استان به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل میکند، اظهار کرد: ۹۵ درصد تأمین مالی بخش تولید در استان از سوی بانکها انجام میشود و باوجود حجم سنگین فعالیتهای پتروشیمی، موفق شدیم نظام بانکی را در کنار سرمایهگذاران واقعی قرار داده و تأمین مالی را به نحو مطلوب انجام دهیم.
وی با تأکید بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود بهویژه حوزههای دریایی و صنعتی، افزود: انتظار مردم استان آن است که ثروت و منابع حاصل از صنایع مادر، سهم بیشتری در توسعه استان پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در پرداخت تسهیلات بانکی در قالب برنامه دو ساله سفر ریاست جمهور در استان بوشهر نسبتبه سایر استانها پیشتاز بوده است، اضافه کرد: در یک سال اخیر بیش از ۸۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور به استان بوشهر پرداخت شده که معادل ۸۰ درصد اهداف سال اول است و برخی بانکهان تا ۹۰ درصد تعهدات خود را عملیاتی کردهاند.
وی با اشاره به اینکه برخی بانکها از برنامه ارائه تسهیلات عقب ماندهاند، اظهار کرد: انتظار میرود شبکه بانکی با جدیت بیشتر و بر اساس اولویتبندی مصوب هیئت دولت، فرایند پرداخت را کامل کند تا طرحهای عمرانی و تولیدی به موقع به بهرهبرداری برسند.
رستمی از آغاز برنامهریزی جهت ایجاد نهاد متمرکز تأمین مالی استان خبر داد و گفت: این نهاد میتواند در قالب دپارتمان تخصصی در اتاق بازرگانی یا شبکه بانکی یا شورای هماهنگی بانکها تعریف شود.
وی ادامه داد: این ساختار جدید کمک میکند فرآیند تأمین مالی به پرداخت تسهیلات محدود نماند و خدمات مشاوره و آموزش نیز تقویت شود.
معاون استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت حمایت بانکها از طرحهای زیرساختی حیاتی استان، بیان کرد: طرحهای آبشیرینکن، نیروگاه تولید برق خورشیدی، طرحهای درمانی و زیرساختهای دریایی و بندری نیازمند نگاه راهبردی نظام بانکی است و تحقق این طرحها در اولویت مدیریت استان قرار دارد.