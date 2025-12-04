پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر اهمیت نقش برنامههای قرآن، عترت و نماز در ارتقای هویت دینی و تربیت معنوی دانشآموزان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در گردهمایی کارشناسمسئولان و کارشناسان قرآن، عترت و نماز شهرستانها و مناطق ۲۵ گانه آموزش و پرورش استان بر اهمیت ترویج معارف دینی در مدارس تاکید کرد و گفت: نقش برنامههای قرآن، عترت و نماز در ارتقای هویت دینی و تربیت معنوی دانشآموزان مهم است و کارشناسان این حوزه باید علم و آگاهی کافی در حوزه قرآن داشته باشند تا بتواند پاسخگوی شبهات دینی و اخلاقی دانش آموزان باشند.
صمیمی افزود: خادمان قرآنی باید بینش و اطلاعات عمیقی از مطالب قرآنی داشته و توانمندی پژوهشی و تحقیقی در حوزه قرآن داشته باشد.
وی تصریح کرد: ویژگیهای اخلاقی و روحی خادمان قرآنی عملا باید به عنوان یک الگو مورد توجه دانش آموزان، اولیا و همکاران اداری باشد.