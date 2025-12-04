پخش زنده
۸۶۰ هزار شرکت غیر فعال در کشور شناسایی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای سند تحول، شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی بهطور جدی دنبال شده و خوشبختانه تاکنون ۸۶۰ هزار شرکت غیر فعال شناسایی و تعیین تکلیف شدهاند.
حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عصر امروز در آیین افتتاح ساختمان جدید ثبت شرکتهای استان اصفهان در ساختمان جدید این شرکت گفت: اصفهان یکی از قطبهای اصلی ثبت شرکتها در کشور است و با ثبت ۱۴۸ هزار شرکت، نیازمند توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بود که امروز این ساختمان جدید به بهرهبرداری رسید تا خدمات با کیفیت بهتری به فعالان اقتصادی ارائه شود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار شرکت در کشور به ثبت رسیده است، افزود: در اجرای سند تحول، شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی بهطور جدی دنبال شده و خوشبختانه تاکنون ۸۶۰ هزار شرکت غیر فعال شناسایی و تعیین تکلیف شدهاند.
بابایی همچنین یکی از اقدامات مهم این سازمان را مهر و موم الکترونیک دفاتر تجاری عنوان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، مهر و موم الکترونیک تصویب شد و امروز تمام دفاتر تجاری بازرگانان در کمتر از ۵ دقیقه بهصورت الکترونیکی مهر و موم میشود که این اقدام تاکنون موجب صرفهجویی ۴۴ میلیون برگ کاغذ شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز اجرای آزمایشی سامانه جدید ثبت شرکتها در چهار استان از جمله اصفهان خبر داد و تصریح کرد: فرایندهایی که پیشتر فیزیکی و زمانبر بود، اکنون از مرحله درخواست تا پذیرش و انتشار آگهی کاملاً الکترونیک انجام میشود. حتی موضوع تعیین نام که گاهی چندین ماه بهدلیل تشابه طول میکشید، امروز در این سامانه بهصورت هوشمند و در کمتر از چند دقیقه انجام میشود.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، نیز بر اهمیت ارتقای رضایتمندی شهروندان و تکریم اربابرجوع تأکید کرد. وی با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی به دستگاههای خدماترسان، بهویژه در حوزه ثبت شرکتها، گفت: برای افزایش رضایتمندی مردم باید شرایط ارائه خدمات را تسهیل کنیم و محیطی مناسب و مجهز برای دستگاههای مسئول فراهم شود تا بهترین خدمات به شهروندان ارائه شود.
وی افزود: برای نخستینبار در استان، ساختمانی ویژه ثبت شرکتها تجهیز شده است. این مجموعه سه طبقهای با زیربنای هزار مترمربع احداث شده و حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
جمالینژاد با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین ادامه داد: برنامهریزی شده است این مرکز با بهرهگیری از فناوریهای جدید، از جمله هوش مصنوعی، تجهیز شود تا خدمات ثبت شرکتها در سریعترین زمان و با بالاترین کیفیت به مردم ارائه شود.
استاندار اصفهان در پایان با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ثبت شرکتها در استان اصفهان انجام میشود و این استان در فلات مرکزی ایران نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم این اقدام در آینده در شهرستانهای بزرگ استان نیز تکثیر و اجرا شود.