مردی ۳۸ ساله امروز هنگام ماهیگیری در منطقه دارباغ فومن، بر اثر برق گرفتگی با کابل فشار قوی، دچار ایست قلبی - تنفسی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: مرد مسافر ۳۸ ساله که در حال ماهیگیری از یک استخر پرورش ماهی در منطقه دارباغ فومن بود، بر اثر اصابت قلاب ماهیگیری اش با کابل فشار قوی دچار برق گرفتگی شدید و ایست قلبی تنفسی شد.

دکتر جمشید محمدی افزود: متخصصان اورژانس به محض رسیدن بر بالین مصدوم که هیچ گونه علایم حیاتی نداشت، عملیات احیای قلبی تنفسی CPR را آغاز کردند و وی را برای اقدامات تخصصی، به بیمارستان امام حسن مجتبی فومن منتقل کردند، اما به رغم تلاش کادر درمان این بیمارستان، این مرد جوان جان باخت.