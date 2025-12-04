رزمایش الی‌بیت‌المقدس با هدف ارتقای آمادگی رزمی، افزایش انسجام عملیاتی و تقویت توان بسیجیان در مواجهه با حوادث طبیعی و بحران‌های احتمالی در آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، رزمایش الی‌بیت‌المقدس جلوه‌ای از حضور هوشیارانه بسیج، انسجام نیروی مردمی و تداوم آمادگی دفاعی بود که در روز‌های آرام برای روز‌های سخت تمرین می‌کنند، همان‌هایی که در لحظات بحرانی بی‌هیاهو و بی‌تردید نخستین گروهی هستند که به میدان خدمت قدم می‌گذارند.

رزمایش گردان‌های الی‌بیت‌المقدس سپاه ناحیه غدیر در تبریز نیز در اردوگاه آموزشی ونیار برپا شد که ۴ گردان برادران و ۳ گردان خواهران حضور داشتند نیرو‌هایی که با روحیه‌ای جهادی و آموزش‌های عملیاتی، آمادگی خود را برای پشتیبانی از مردم در شرایط سخت به نمایش گذاشتند.