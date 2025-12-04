پخش زنده
امروز: -
جنگندههای رژیم صهیونیستی باز هم حملاتی را به جنوب لبنان انجام دادند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنگندههای رژیم صهیونیستی باز هم حملاتی را به جنوب لبنان انجام داد .
ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل با صدور بیانیهای خطاب به ساکنان جنوب لبنان مدعی شد که بهزودی زیرساختهای نظامی حزبالله را هدف قرار خواهد داد. در همین حال منابع لبنانی خبر دادند حملات هوایی به جباع و محرونه، همزمان با زمان خروج دانشآموزان از مدارسشان بود. یک مدرسه و بیمارستان در نزدیکی محل حمله وجود دارد. در سایه سکوت دولت لبنان در برابر این جنایات، ارتش اسرائیل دستور تخلیه شهرکهای «برعشیت» و «المجادل» را صادر کرد.