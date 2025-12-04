به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ همزمان با وفات حضرت‌ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، مردم شهرضا با حضور گسترده خود پیکر این شهید گمنام را تشییع کردند.

برنامه وداع با شهید در این هفته در مدارس و هیئات مذهبی شهرضا برگزار شده و دیشب نیز مردم شهرضا در دفتر خدمت رضوی میزبان این شهید والامقام بودند.

این شهید از شهدای عملیات والفجر یک در منطقه فکه بوده و ۲۹ سال سن داشته و با رمز «یاقمر بنی هاشم (ع)» تفحص شده است.