فرمانده رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» پیام این رزمایش را تلاش همه‌جانبه برای مقابله با تروریسم عنوان کرد و گفت: نیروی زمینی سپاه و کشور‌های شرکت کننده سناریوی رزمایش را با موفقیت انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «ولی معدنی» فرمانده رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» و معاون عملیات نیروی زمینی سپاه در پایان رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در گفت‌و‌گویی درباره میزان رضایت از این رزمایش مشترک اظهار داشت: این رزمایش با پیش‌فرض اینکه تروریست‌ها توانایی‌های خوبی دارند، طراحی شد و با اشراف اطلاعاتی که ما داشتیم و بر اساس سناریوی رزمایش، اجازه ندادیم که تروریست‌ها به جداره مرز نزدیک شوند.

سردار معدنی افزود: ما از امکانات خوبی برخورداریم و تیم‌های ویژه ما در رزمایش خیلی خوب عمل کردند؛ عملکرد و کیفیت پهپاد‌ها و ریزپرنده‌ها بسیار خوب بود و عملیات تخریب و تهاجم بر اساس سناریوی رزمایش به خوبی طراحی شده بود.

فرمانده رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» عنوان کرد: تیم‌های هجومی نیروی زمینی سپاه هم بر اساس سناریوی رزمایش، تیم‌های تروریستی که از مبدأ یک کشور دیگر قصد نفوذ به خاک کشورمان را داشتند، در عمق خاک همان کشور منهدم کردند.

وی گفت: در ادامه رزمایش، بالگرد‌های هجومی ما باقی‌مانده عناصر تروریست را بر اساس سناریوی رزمایش منهدم کردند؛ همچنین رزمایش به‌صورت مشترک با کشور‌های شانگهای انجام و بخشی از رزمایش هم به‌صورت مستقل توسط نیروی زمینی سپاه با موفقیت صورت شد.

سردار معدنی درباره پیام رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: پیام این رزمایش تلاش همه‌جانبه برای مقابله با تروریسم است؛ همچنین مردم ایران مطمئن باشند که رزمندگان دلاور نیروی زمینی سپاه همیشه پیشقدم و آماده دفاع و جانفشانی برای دفاع از کیان کشور هستند.