جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در حال مبارزه با جنگ ترکیبی است و خبرنگاران و اصحاب رسانه افسران خط مقدم مبارزه با این جنگ بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امیر سرتیپ نوذر نعمتی در مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) تهران افزود: اگرچه شاید جبهه جنگ ترکیبی به صورت عینی دیده نشود، اما همان ایثارگری، استقامت و اعتقاد راسخ به نظام در آن نیاز است و اصحاب رسانه و خبرنگاران در این صحنه پنهان در حال انجام فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از جنگ ترکیبی، جنگ نرم است که بر رفتار و اندیشه مردم تاثیر گذار است گفت : مقابله با این اقدام دشمنان، کاری سخت و طاقت فرساست که خبرنگاران آن را برعهده دارند و انجام می‌دهند.

امیر نعمتی افزود : در دوارن دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، ایثارگری اصحاب رسانه در رساندن فداکاری‌های رزمندگان به مردم به خوبی دیده شد و آنها با ازجان گذشتگی، عظمت و قدرت رزمندگان را به کشور مخابره می‌کردند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صفات شهدا رسانه از جمله تخصص، ایثار، شجاعت و استقامت نیز اشاره کرد و گفت : همه خبرنگاران، از خبرنگاران در جبهه جنگ با داعش و آزادسازی خرمشهر گرفته تا آنان که جنایات رژیم صهیونی در غزه، لبنان و یمن را به دنیا مخابره کردند و وجدان خواب‌رفته بسیاری از مردم دنیا را بیدار کردند، همه نشان از ایثار، شجاعت، استقامت و تخصص آنها دارد.

۱۵ آذر ۱۳۸۴ جمعی از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های مختلف همراه با کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با یک فروند هواپیمای نظامی C ۱۳۰ ارتش به منظور پوشش خبری رزمایش «عاشقان ولایت» در چابهار عازم بندرعباس بودند که هواپیما لحظاتی پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران، به دلیل نقص فنی بر فراز یک مجتمع مسکونی در شهرک توحید سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند.

بیستمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با حضور فرماندهان، مسئولان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد.