تیم چادرملوی اردکان در هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری مقابل ذوب آهن اصفهان به تساوی رسید و در رده چهارم جدول باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های چادرملو اردکان و ذوب‌آهن اصفهان در دیداری از هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که با وجود خلق چند موقعیت از سوی هر دو تیم، اما این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان محمدسعید اخباری شانس رسیدن به صدر جدول را از دست بدهند.

در دقیقه ۱۷ تنش کوتاهی در محوطه جریمه ذوب‌آهن شکل گرفت. پارسا جعفری هنگام دفع توپ، ناخواسته آن را به دست شاهین طاهرخانی کوبید و همین برخورد، اعتراض بازیکنان و نیمکت چادرملو اردکان را به همراه داشت. هواداران نیز با فریاد‌های خود خواستار بازبینی صحنه توسط VAR شدند، اما پس از بررسی اولیه داوران، این موقعیت خطای پنالتی تشخیص داده نشد و بازی ادامه یافت.

در دقیقه ۲۳ نخستین واکنش جدی ادسون ماردن رقم خورد. جلال‌الدین علی‌محمدی با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه چادرملو را هدف گرفت، اما ماردن با واکنشی سریع توپ را دور کرد. چند دقیقه بعد، در دقیقه ۳۰، یک رفت و برگشت در حوالی محوطه جریمه باعث شد توپ مقابل قاسم لطیفی قرار بگیرد؛ شوت محکم او با اختلاف اندکی از کنار تیر عمودی رد شد و به اوت رفت.

هادی حبیبی‌نژاد نیز در دقیقه ۳۵ بخت خود را با شوتی از راه دور امتحان کرد؛ ضربه او را جعفری با سختی در دو مرحله گرفت. تنها یک دقیقه بعد، ارسال امیرحسین رنگرزجدی از سمت راست، فرصت خوبی برای محمد مرتضوی ایجاد کرد، اما ضربه او هم راهی به دروازه پیدا نکرد و از کنار تیر رد شد. در سومین دقیقه وقت‌های اضافه، ذوب‌آهن روی یک ضدحمله از جناح راست بهترین فرصت نیمه نخست را خلق کرد؛ ارسال لطیفی به مرتضوی رسید، اما ضربه نهایی او از بالای دروازه بیرون رفت تا نیمه اول بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم با یک تغییر در ترکیب چادرملو آغاز شد و دهقان جای خود را به علیرضا صفری داد. در ادامه ذوب‌آهن حملاتی را به روی دروازه میزبان خلق کرد که هیچکدام به فرصت جدی تبدیل نشدند از جمله پرتاب اوت بلند نادر محمدی که با ضربه سر قادری به بیرون رفت.

تاکتیک ذوب‌آهن به پرتاب‌های محمدی محدود شد و این‌بار در دقیقه ۵۹ اوت بلند او با ضربه سر محمد مرتضوی به بیرون رفت. خسروی می‌توانست دروازه ذوب‌آهن را باز کند. ارسال حبیبی‌نژاد در دقیقه ۶۴ با ضربه سر محمدحسین خسروی همراه شد که توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

ذوب‌آهن یک موقعیت نصف و نیمه را به روی دروازه میزبان خلق کرد. یک ارسال از سمت چپ به روی دروازه به قاسم لطیفی رسید که شوت روی پای این بازیکن راهی به درون دروازه پیدا نکرد. شاگردان حدادی‌فر در ادامه یک فرصت فوق‌العاده را به دست آوردند که در موقعیت چهار به دو، ضربه لطیفی به شکل بسیار خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

چادرملو نزدیک بود یکبار دیگر در دقایق پایانی به گل برسد. ارسال سگوندو آرلن رودریگز به روی دروازه با ضربه سر دیدنی رنی بوبوی همراه شد و توپ به شکل بسیار خطرناکی از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت. در آخرین ثانیه‌های بازی نیز محمد مرتضوی، بازیکن ذوب‌آهن به دلیل دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

در نهایت نیز این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه، چادرملو اردکان هجده امتیازی شد و موقتاً در رتبه چهارم جدول باقی ماند. ذوب‌آهن نیز به امتیاز دوازده رسید و این تیم در رتبه سیزدهم قرار دارد.