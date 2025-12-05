تخریب ۲۰۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در زمینهای کشاورزی بوشهر
مدیر امور اراضی استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا کنون، ۲۰۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در زمینهای کشاورزی استان تخریب شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد مشایخی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ کاربری زمینهای کشاورزی در استان بوشهر، یاد آور شد: بر اساس قانون، هرگونه ساختوساز در این زمینها تنها با مجوز رسمی و برای مقاصد کشاورزی مجاز است.
وی افزود: در سال جاری، با ۲۰۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی برخورد و این سازهها قلعوقمع شد.
مدیر امور اراضی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حیاتی حفظ زمینهای کشاورزی، تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز غیرقانونی در این زمینها، نهتنها سرمایههای ملی و طبیعی ما را نابود میکند، بلکه امنیت غذایی نسلهای آینده را به مخاطره میاندازد.
وی از همه هماستانیها خواست از هرگونه اقدام به ساختوساز در زمینهای کشاورزی بدون اخذ مجوزهای لازم خودداری کنند.
مشایخی ادامه داد: چنانچه افراد به این هشدارها توجه نکنند، دستگاههای قضائی و اجرایی بدون اغماض مجبور به اعمال قانون خواهند بود که نتیجه آن، تخریب سازههای غیرمجاز و تحمل زیان مالی از سوی متخلفان است.
مدیر امور اراضی استان بوشهر در پایان یادآور شد: زمینهای کشاورزی میراثی برای همه نسلهاست و حفاظت از آنها برای تأمین غذای کشور یک وظیفه همگانی محسوب میشود.