\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u0627\u062a\u060c \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0645\u063a\u0627\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n