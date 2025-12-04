پزشکیان: اجازه نمی دهیم به محیط زیست صدمه ای وارد شود
رئیس جمهور گفت: برای حل مشکلات درحوزه آب از نظرات کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان استفاده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی این استان، در پاسخ به گلایهها و انتقادات مطرح شده درمورد اجرای طرحهای مربوط به حوزه آب در این استان و آثار و مخاطرات احتمالی اجرای این طرح ها، گفت: ما دردولت برای اجرای طرحها و پروژهها در استانها هیچ دستوری نمیدهیم، کارشناسان و متخصصین امور نظرات کارشناسی و علمی میدهند و ما براساس آن اقدام میکنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کارشناسانی که در مورد طرحها و پروژهها در حوزههای مختلف نظر میدهند، تعلق خاطر به هیچکدام از مناطق و استانها ندارند و فقط براساس شواهد علمی و کارشناسی نظر و پیشنهاد خود را مطرح میکنند، گفت: در اجرای طرحها و پروژهها در دولت براساس راهکارهای علمی و دانشگاهی اقدام میکنیم و در این مسیر حتما شرایط استانها و مسائل زیست محیطی را هم مورد توجه جدی قرار میدهیم که اجرای طرح مشکلی ایجاد نکند.
پزشکیان با بیان اینکه محیط زیست اهمیت بسیار زیادی دارد و اجازه نمیدهم به محیط زیست صدمهای وارد شود، گفت: هیچ کاری را در دولت بدون اخذ نظر کارشناسان و نخبگان انجام نمیدهیم و برخی گزارشها و اخبار نادرست که منتشر میشود، هدفمند و با شیطنتهای خاص است که نباید به آن توجه کنیم.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح شده درمورد انتصابات در دولت و انتقادهایی که درمورد تعلقات و دیدگاههای سیاسی برخی از مدیران انتخاب شده مطرح میشود، با تاکید بر اینکه مدیریت یک علم، تخصص و تجربه است، گفت: مشکلات اقتصادی و تورم، بحرانها و ناترازیهای امروز برای این ایجاد شده که فقط برای افراد پست سازمانی ایجاد کردهایم، در ساختار اداری کشور امروز تا سه برابر افزایش نیروی انسانی داریم و بدون برنامه و هدف و بدون توجه به منابع فقط توسعه دادهایم.
پزشکیان با تاکید بر اینکه در این دولت تلاش میکنیم مسئولیت و مدیریت را براساس تجربه، توانایی و تخصص به افراد بدهیم، نه براساس روابط و توصیه ها، گفت: هرکسی توان و تخصص دارد و میتواند برای حل مشکلات و بحرانهای کشور به ما کمک کند، از او استقبال میکنیم، این گوی و این میدان، شما برای حل مشکلات راهکار و نقشه ارائه دهید، ما هم کمک میکنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، گفت: به دنبال استفاده از ظرفیت و مشارکت مردم و تقویت محله محوری هستیم، به هر کسی که توان کمک دارد اختیار میدهیم، با جلب مشارکت نخبگان و کارشناسان و همینطور افزایش اختیارات استانداران به دنبال حل مشکلات استانها و مناطق کشور هستیم، در این مسیر با عدالت و شفافیت و انصاف برای توسعه متوازن کشور و توزیع عادلانه منابع در مسیر پیشرفت کشور تلاش میکنیم.
پزشکیان تاکید کرد: با تقویت تجارت مرزی و همکاریها و مبادلات استانی با کشورهای دوست و همسایه در جهت توسعه و پیشرفت استانها و حل مشکلات مناطق مختلف کشور تلاش میکنیم و آمادگی داریم در این راه با واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی و استانها، مشارکت جمعی را تقویت کنیم. شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار میکنیم و به آنها اختیار میدهیم، اما باید برای عملکرد خود پاسخگو باشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت امروز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را پرداخت میکند، گفت: این درحالی است که این پرداخت باید توسط صندوقهای بازنشستگی انجام شود.
پزشکیان معنای واقعی اصلاح طلبی را، عدالت، رضایت مندی مردم، اثر بخش بودن کارها و کارآمدی و همچنین با کیفیت انجام شدن امور دانست و گفت: مشکل اصلی امروز ما این است که مردم از عملکرد دولت و دستگاههای دولتی و اداری رضایت ندارند. ادارات و دستگاهها نباید در قبال ارائه خدمت، مردم را ناراضی کنند. نخستین اقدام ما با استفاده از اختیارات قانون اساسی باید این باشد که با انجام اصلاحات، دولت را کوچک و چابک کنیم البته در این راه با مخالفتها و ممانعتهایی مواجه هستیم، اما برای این کار مصمم هستم.
من کسی نیستم که در مقابل مردم بایستم
رئیس جمهور با بیان اینکه من آمدهام تا جایی که میتوانم و امکان دارد برای ساختن کشور تلاش کنم، گفت: من کسی نیستم که در مقابل مردم بایستم، ما نیامدهایم که به مردم امر و نهی کنیم و زور بگوئیم، آمدهایم برای سربلندی مردم و ایران تلاش کنیم و دنبال صلاح و آسایش و آرامش مردم هستیم. اگر در اقدمات خود تصمیم اشتباه و غیر کارشناسی بگیریم حتما آن را اصلاح خواهیم کرد و برای اقدام و پاسخ درست حتما از وجود کارشناسان و تجربیات موفق بین المللی استفاده میکنیم.