استاندار آذربایجانغربی گفت: بانکها با تسهیل خدمات بانکی برای فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین میتوانند سهم بزرگی در جهش سرمایهگذاری وتوسعه استان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسینزاده مدیر امور استانهای شمال کشور یکی از بانکهای تجاری با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به نقش بانکها در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی استان، گفت: بانکهای تجاری با تسهیل خدمات بانکی برای فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین در راستای جهش سرمایهگذاری، میتوانند سهم بزرگی در توسعه استان داشته باشد.
مدیر امور استانهای شمال کشور این بانک نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی آذربایجانغربی، افزود: برای حمایت از طرحهای توسعهای، بهویژه در حوزههای تولید، تجارت مرزی و پروژههای زیرساختی آذربایجانغربی آماده همکاری هستیم .
در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاریهای دوجانبه میان بانک و مجموعه مدیریتی استان گفتوگو کرده و بر تداوم تعاملات و بررسی راهکارهای مشترک برای تقویت روند توسعه اقتصادی استان توافق کردند.