دادستان همدان از کشف قتل و دستگیری قاتل ۲۸ ساله به علت اختلافات خانوادگی در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس نجفی گفت: صبح امروز جوان ۲۸ ساله همدانی بر اثر اختلاف خانوادگی، پدر خود را با سلاح سرد مصدوم که بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود.

او افزود: متاسفانه فرد مصدوم به علت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌کند.

دادستان همدان با اشاره به دستگیری فرد قاتل توسط ماموران انتظامی شهرستان همدان تاکید کرد: تلاش برای روشن شدن علت و انگیزه قتل در دست بررسی است.