جان باختن سه نفر در انفجار یک مغازه در روستای کرهبند بوشهر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر گفت: در حادثه انفجار یک مغازه در روستای کرهبند شهرستان بوشهر، سه نفر جان باختند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان ایزدپناه بیان کرد: ساعت ۱۳ و ۵۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۳ آذر، حادثه انفجار در یک مغازه در روستای کرهبند شهرستان بوشهر به مرکز کنترل و فرماندهی عملیات هلال احمر استان گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: یک گروه عملیاتی از پایگاه هلال احمر بینجادهای حسننظام شهرستان بوشهر بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی و ارزیابی اولیه آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر اضافه کرد: شدت انفجار بهگونهای بوده که واحد تجاری تخریب شده که امدادگران برای دسترسی به محل حادثه و ارزیابی وضعیت مصدومان وارد مرحله عملیات نزدیک شدند.
وی با بیان اینکه این انفجار متأسفانه تا کنون سه فوتی داشته است، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.