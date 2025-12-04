به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در این مراسم با اشاره به کارکرد فرهنگ ایثار در پویایی جامعه گفت: والاترین درجه ایثار از جان گذشتگی است و شهدا مصداق والای این فرهنگ هستند.

سردار عسکری با اشاره به جنگ ترکیبی و نرم دشمنان و نظام سلطه با انقلاب اسلامی بر ترویج فرهنگ ایثار و ضرورت پاسداشت شهدا تاکید کرد.

یادواره شهدای منطقه چنگ الماس بیجار با اجرای ویژه برنامه‌هایی همراه بود و در پایان از خانواده شهدا به پاس سال‌ها ایستادگی و مجاهدت تجلیل شد.