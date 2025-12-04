پخش زنده
در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای استان یادواره ۳۶ شهید والامقام بخش چنگ الماس بیجار در روستای پیرتاج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در این مراسم با اشاره به کارکرد فرهنگ ایثار در پویایی جامعه گفت: والاترین درجه ایثار از جان گذشتگی است و شهدا مصداق والای این فرهنگ هستند.
سردار عسکری با اشاره به جنگ ترکیبی و نرم دشمنان و نظام سلطه با انقلاب اسلامی بر ترویج فرهنگ ایثار و ضرورت پاسداشت شهدا تاکید کرد.
یادواره شهدای منطقه چنگ الماس بیجار با اجرای ویژه برنامههایی همراه بود و در پایان از خانواده شهدا به پاس سالها ایستادگی و مجاهدت تجلیل شد.