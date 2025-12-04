پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بر ضرورت وحدت و همدلی میان مدیریت شهری برای پیشبرد اهداف توسعهای در شهر جدید سهند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در مراسم تکریم و معارفه شهردار سهند با اشاره به افق جمعیتی رو به رشد شهر سهند اجرای برنامههای توسعهای و زیرساختی را ضروری خواند و گفت: در آیندهای نزدیک سهند از نظر جمعیتی به دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی تبدیل خواهد شد.
وی گفت:این رشد پرشتاب نیاز به ایجاد امکانات رفاهی، خدماتی و تفریحی را دوچندان میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی توسعه و پیشرفت هر جامعهای را در گرو تعامل و همکاری مردم و مسئولان دانست و افزود:همگرایی، تعامل و همفکری لازمه اجرای موفق طرحهای عمرانی و توسعهای است امری که در شهر پویا و رو به رشد سهند همواره مشهود بوده است.
وی شهرداری و شورای اسلامی را از زحمتکشترین و پویاترین نهادهای شهری عنوان کرد و اظهار داشت:هماهنگی بین شورا و شهرداری تاثیری مستقیم و موثر در پیشرفت شهری مانند سهند که نیازمند شتاب توسعهای است دارد.
محمدی با اشاره به ظرفیتهای بالای ساختوساز در سهند گفت: این شهر در زمینه ساخت مسکن نهضت ملی رتبه برتر کشور را کسب کرده است و با توجه به این رشد جمعیت و اسکان ایجاد خدمات ضروری از قبیل بیمارستان، آرامستان و دفاتر ثبت احوال در اولویت قرار دارد.
گفتنی است طی حکمی از سوی استاندار شمسالله فیروزیان به عنوان سرپرست جدید شهرداری سهند معرفی شد. همچنین از زحمات محمد محمدی در مدت ۱۱ ماه خدمت به عنوان شهردار سابق و علیاصغر قنبری در مدت ۸ ماه تصدی به عنوان سرپرست پیشین شهرداری تقدیر به عمل آمد.