به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه فردا ۱۴ آذر، با حضور مردم مومن و غیور استان در مساجد و مصلا‌های همه شهر‌ها و روستا‌های گیلان برگزار می‌شود.

همچنین نماز جمعه رشت فردا به امامت آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در مصلای امام خمینی این شهر برگزار می‌شود.