به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار عصر امروز پنج شنبه در نشست برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر توسعه متوازن مناطق، استان را دارای موقعیت ممتاز ارتباطی بین ۶ استان همجوار دانست و اظهار کرد: اگر استان ما توسعه یابد، هم خودش حرکت می‌کند و هم به توسعه استان‌های همجوار کمک خواهد کرد.

ظرفیت‌های بی‌نظیر استان

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان، بیان کرد: در حوزه گردشگری، دو هزار اثر تاریخی با ۷۸۰ اثر ثبت ملی، ۲۲۵ اثر معنوی و ۲۸۰ جاذبه طبیعی منحصربه‌فرد وجود دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بخش صنعت و معدن نیز ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی، ۵۴۹ واحد صنعتی، ۷۸ معدن فعال و منطقه ویژه اقتصادی در مرحله تعیین سازمان متولی از جمله مزیت‌های استان است.

وی با بیان اینکه این استان ۲۵ درصد نفت خام کشور و دومین تولید گاز کشور مربوط به این استان است، افزود: ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، ۵۶ درصد پوشش جنگلی، ۲۳۰۰ گونه گیاهی و ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور نیز در کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

چالش‌های اصلی استان

رحمانی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو، پراکندگی شدید جمعیت روستایی را یکی از مشکلات اصلی عنوان کرد و گفت: ۵۰۸ روستای خالی از سکنه و ۹۲۳ روستای زیر ۲۰ خانوار داریم که ارائه خدمات به آنها دشوار است.

وی همچنین از وجود بیش از ۹۰۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز خبر داد و خواستار توجه ویژه در «فاز دوم نهضت عدالت در فضای آموزشی» به این مناطق شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت اقتصادی پایین ۱۱ درصد کمتر از متوسط کشور) و افت شدید سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۲۴ درصد به حدود ۱۰ درصد را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: با وجود دارا بودن ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، تنها ۰.۲۸ درصد اراضی آبی در استان داریم که نشان می‌دهد سدهای ساخته‌شده عمدتاً به نفع سایر استان‌ها بوده است.

اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده

وی از تعریف ۷۱ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در تمام شهرستان‌ها خبر داد و گفت: اعتبار ریالی این طرحها بیش از ۹۴ همت و اعتبار ارزی آنها بیش از ۸۲ میلیارد دلار است که ۱۷۴۸۰ اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

رحمانی با اشاره به راه‌اندازی «پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری» و «چهارشنبه‌های رفع موانع تولید»، از افتتاح ۲ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر سال گذشته و هفته دولت امسال خبر داد.

وی تاکید کرد: در سفر اخیر نیز ۶۰ طرح با ۳,۷۰۶ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و ۳۰ طرح آماده کلنگ‌زنی است.

گام‌های مؤثر در مدیریت آب و انرژی

استاندار با اشاره به کاهش ۳.۶ درصدی هدررفت آب در شبکه‌های استان، گفت: در حوزه برق نیز سال گذشته ۱۵۴ درصد تخصیص داشتیم و امسال ۲۷۲ درصد تخصیص داشته‌ایم.

وی بر عزم استانداری برای توسعه متوازن، رفع محرومیت و تحقق مطالبات مردم با همراهی دولت و نمایندگان مجلس تأکید کرد.

غلامرضا تاجگردون در نشست برنامه ریزی و توسعه که با حضور رئیس جمهور در یاسوج برگزار شد، گفت: برخی از طرح‌ها از جمله سد ماندگان و خرسان ۳ زمانی شروع شد که هنوز شما قصد رئیس جمهور شدن نداشتید.

وی با اشاره به اینکه سد کوثر و سد چمشیر قبلا در گچساران افتتاح شدند، افزود: این استان پرآب‌ترین استان کشور است ولی مرکز استان و برخی از شهرستانها با تنش آبی مواجه هستند و این مردم را آزار می‌دهد.



مردم استان با وجود ۹۵ درصد پیشرفت زیرساختی، همچنان محرومند

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، هم گفت: ۹۵ درصد از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی استان پس از انقلاب اسلامی احداث شده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین سید نصیر حسینی، افزود: مردم این استان قندانی و قدرشناس انقلاب هستند و در دوران طاغوت با فقر و شرایط تحمیلی درگیر بودند، اما امروز شاهد شکوفایی در عرصه‌های مختلف هستند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با وجود ظرفیت‌های مادی و معنوی در استان، مردم احساس محرومیت و مظلومیت دارند و در حوزه‌های مختلف می‌توان بهتر از این عمل کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی تأکید کرد: باتوجه‌به منابع نفتی، آبی و تنوع اقلیمی استان، باید در حوزه گردشگری اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از جاده‌های اصلی و ارتباطی با استان‌های هم‌جوار هنوز چهارخطه نشده و صعب‌العبور هستند که مانع ورود سرمایه‌گذار به استان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: مشکلات جدی استان شامل سدهای نیمه‌تمام، کمبود پروازهای فرودگاه مرکز استان و مشکلات مالی طرح‌های آبی است که سال‌هاست مردم چشم‌انتظار آنها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین سید نصیر حسینی افزود: مردم نگران تغییرات اقلیمی ناشی از احداث سدها و تأثیر آن بر شرایط زیست‌محیطی هستند و لازم است دستور لازم برای رفع این نگرانی‌ها صادر شود.

وی بر ضرورت تعجیل در آغاز عملیات حفاری و بهره‌برداری از میدان گازی مختار و احداث مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی توسط شرکت نفت در یاسوج تأکید کرد. نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: طولانی‌شدن بهره‌برداری از طرح‌های اجرایی از دیگر نگرانی‌های مردم است که گاهی تا ۲۰ سال به طول می‌انجامد.

آیت الله حسینی خواستار تأسیس شرکت بهره‌برداری نفتی در میدان‌های نفتی شوران و لینک، اختصاص ۳۰۰ هزار بشکه نفت استان برای پالایشگاه‌ها، احداث کارخانه تولید کود فسفاته و اجرای طرح راه‌آهن از سود با همکاری شرکت چینی شد.

وی از رئیس جمهور خواست: ۵۰ درصد از ظرفیت گاز میدان مختار به صنایع پایین‌دستی اختصاص یابد و سهم استان از مسئولیت‌های اجتماعی نفت افزایش پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تورم و کنترل بازار اشاره کرد و گفت: مردم از افزایش قیمت‌ها نگران هستند.

سید نصیر حسینی افزود: از رئیس‌جمهور تقاضا داریم از مسئله ازدواج و فرزندآوری حمایت کند و فضای مجازی را که باورهای دینی و اخلاقی مردم را هدف قرار داده، رصد کند.

وی بر لزوم تأمین اعتبار برای زیرساخت‌های فرهنگی، مساجد، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: مساجد مرکز استان به توجه ویژه نیاز دارند.

حجت‌الاسلام سید نصیر حسینی با تشکر از مواضع قاطع رئیس‌جمهور در مقابل دشمنان و توجه به استان در کابینه، آرزوی موفقیت برای ایشان کرد.

تاجگردون نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد نخبه‌های زیاد و پاک دستی در سطح ملی دارد و توصیه می کنم شما از این نیرو‌ها استفاده کنید.



وی افزود: در حوزه عمرانی همه دولت‌ها کمک کردند و خدماتی به این استان انجام شد همه خدماتی موجود در این استان مربوط به بعد از انقلاب است.

غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه بانک‌ها در این استان فقیر هستند، عنوان کرد: درآمد سرانه در این استان بسیار پایین است و از شما می‌خواهیم چرخش مالی بنگاه‌ها و نهاد‌های بزرگ در این استان انجام و بخشی از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در کهگیلویه و بویراحمد در همان منطقه هدف هزینه شود.

ضرورت توسعه زیرساخت های ارتباطی در کهگیلویه و بویراحمد