کارشناس هواشناسی لرستان برای دو روز آینده، بارش خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعد و برق را در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از اواسط روز جمعه تا بامداد شنبه با توجه به گذر امواج کم دامنه از روی جو منطقه، افزایش پوشش ابر، وزش باد قابل ملاحظه و در برخی نقاط بارش‌های خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق قابل پیش بینی است.

وی افزود: برای روز‌های آغازین هفته آینده نیز افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: از نظر نوسانات دمایی نیز در ۴۸ ساعت آینده دما‌های شبانه با آهنگی آرام روند افزایشی را خواهند داشت.

محمدی مقدم افزود: در ۲۴ ساعت گذشته نورآباد و الشتر با ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و پلدختر با ۱۹ درجه گرمترین شهر استان بود.

دمای مرکز لرستان نیز در این مدت بین ۲ و ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود.