به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سیزدهم جمادی الثانی سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) در تقویم به عنوان روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است.

حضرت‌ام البنین (س) بانوی صبر و ایثارگر، اگر چه خود در دشت کربلا حضور نداشت، اما چهار فرزندش را برای یاری رساندن به حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فدا کرد.

مادران و همسران شهدای کربلای ایران که همچون‌ام البنین با تقدیم عزیزترین داشته‌های خود، در خاکریز‌های دفاع از کیان اسلامی و خاک وطن در برابر یزیدیان زمان، تاریخ عاشورایی را در حمایت از ولایت و رهبری در کربلای ایران تکرار کردند.

سالروز وفات بانوی صبر و ایثار تاریخ عاشورا و اسوه شکیبایی مادران و همسران شهید تاریخ را تسلیت می‌گوییم.