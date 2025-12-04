جشنواره مالک اشتر با هدف الگوبرداری از مدیریت جهادی و شایسته سالاری، پس از رقابت بسیجیان عرصه‌های مختلف، در اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛جشنواره مالک‌اشتر در اصفهان، با هدف الهام‌گیری از سیره مدیریتی مالک اشتر و ترویج روحیه جهادی، طی مراسمی به کار خود پایان داد.

این جشنواره که بر پایه اصول شایسته سالاری و مدیریت جهادی طراحی شده بود، فرصتی برای رقابت بسیجیان در سطوح و حوزه‌های مختلف مقاومت ایجاد کرد.

در این دوره از جشنواره، بسیجیان از پایگاه‌ها تا حوزه‌های مقاومت، در محور‌های متنوعی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و همچنین عرصه سازندگی به رقابت پرداختند.

این رویداد نه تنها فضایی برای نمایش توانمندی‌ها بود، بلکه به عنوان فرآیندی نظام‌مند برای شناسایی، پرورش و معرفی الگو‌های موفق درون تشکل بسیج عمل کرد.