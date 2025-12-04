پخش زنده
در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران، تیم شهرداری گرگان موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه، میهمان خود پاس کردستان را با نتیجه ۱۰۰ بر ۶۳ شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ راین دیدار عصر پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و بازیکنان شهرداری گرگان با برتری در بیشتر دقایق مسابقه، اختلافی مطمئن و قابل توجه ایجاد کردند.
گرگانیها با اجرای بازی سرعتی و دفاع منسجم، بارها حملات تیم پاس را ناکام گذاشتند و در طرف مقابل با پرتابهای دقیق، امتیازهای متوالی به دست آوردند.
با این پیروزی، شهرداری گرگان جایگاه خود را در جمع تیمهای بالای جدول تثبیت کرد.