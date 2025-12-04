به مناسبت روز مجلس، جمعی از مسئولان و معتمدین شهر زارچ با حضور در منزل دکتر سید عباس پاکنژاد، نماینده سه دوره مردم یزد و زارچ قدردانی کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با فرارسیدن روز مجلس، جمعی از مسئولان و معتمدین شهر زارچ با حضور در منزل دکتر سید عباس پاکنژاد، آزاده دفاع مقدس و نماینده اسبق مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، از خدمات سه‌دوره‌ای وی تقدیر کردند.

در این دیدار، امام جمعه زارچ، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین ضمن تبریک روز مجلس، با اشاره به تلاش‌های چندین‌ساله دکتر پاکنژاد در عرصه قانون‌گذاری، نقش او را در پیگیری مطالبات مردم استان به‌ویژه شهر زارچ برجسته دانستند و اقدامات وی را در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه این شهرستان مؤثر توصیف کردند.

دکتر سید عباس پاکنژاد نیز با قدردانی از این حرکت، اظهار داشت: بزرگ‌ترین افتخارم در طول سه دوره نمایندگی، همراهی و خدمتگزاری به مردم شریف یزد و زارچ بود و در این مسیر تمام توان خود را برای پیگیری مسائل و مطالبات استان به کار گرفتم.

در پایان این دیدار، عکس عاشورای زارچ به‌عنوان نماد هویت مذهبی و فرهنگی این دیار به دکتر پاکنژاد اهدا شد.