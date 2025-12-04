مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار از اجرای ۴ حکم تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی برخوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نسترن جابر زاده گفت: با حمایت دادستان و نیروی انتظامی شهرستان برخوار دو مورد قلع و قمع ماده ۳ و دو مورد تبصره ۲ در صحرا‌های دستگرد و سین برخوار اجرا شد.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی برخوار با تمام توان از اراضی کشاورزی حفاظت نموده و با متخلفین برخورد قانونی می‌کند و شهروندان، هر گونه ساخت در اراضی کشاورزی را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی برخوار و یا تماس با شماره ۱۳۱، اطلاع دهند.