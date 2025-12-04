به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، در اجتماع باشکوه ۵ هزار نفری مددجویان کمیته امداد آذربایجان‌شرقی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی پدر، مادر و فرزند شهید مالک رحمتی در میان جمعیت عظیم زائران حضور داشتند و مورد تکریم قرار گرفتند.

این آیین با حضور گسترده مددجویان و زائران کمیته امداد همراه بود و فضای مراسم رنگ و بوی ایثار و مقاومت به خود گرفت.

غلامعلی ملامهدی مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در این مراسم گفت:یاد و راه شهیدان سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و تجلیل از خانواده‌های شهدا نشانه‌ای از پایبندی ملت ایران به آرمان‌های ایثار و شهادت محسوب می‌شود.