تجلیل از خانواده شهید مالک رحمتی
در اجتماع باشکوه ۵ هزار نفری مددجویان کمیته امداد آذربایجانشرقی که در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد از خانواده شهید مالک رحمتی استاندار شهید آذربایجانشرقی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، در اجتماع باشکوه ۵ هزار نفری مددجویان کمیته امداد آذربایجانشرقی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی پدر، مادر و فرزند شهید مالک رحمتی در میان جمعیت عظیم زائران حضور داشتند و مورد تکریم قرار گرفتند.
این آیین با حضور گسترده مددجویان و زائران کمیته امداد همراه بود و فضای مراسم رنگ و بوی ایثار و مقاومت به خود گرفت.
غلامعلی ملامهدی مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در این مراسم گفت:یاد و راه شهیدان سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و تجلیل از خانوادههای شهدا نشانهای از پایبندی ملت ایران به آرمانهای ایثار و شهادت محسوب میشود.