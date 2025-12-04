به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، تیم فوتبال شهرداری اردبیل که یکی از مدعیان صعود به لیگ دسته ۲ فوتبال بود، پس از شکست سنگین هفته قبل، این هفته نیز متحمل شکستی دیگر شد تا از صدر جدول فاصله بگیرد.

شهرداری اردبیل ظهر امروز و در حالی که در ورزشگاه تختی اردبیل و با حضور هواداران خود، میزبان تیم فجر قزوین بود، با نتیجه ۲ بر یک از حریف خود شکست خورد.

گفتنی است شهرداری اردبیل در ۵ بازی که تابه‌حال انجام داده صاحب ۲ برد، یک تساوی و ۲ شکست شده است.

در لیگ دسته ۲ فوتبال کشورمان نیز تیم پادیاب خلخال در زمین شهید قندی یزد به تساوی یک بر یک رسید و یک امتیاز شیرین در خانه حریف به دست آورد.