مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان: ۲۰ درصد فضا‌های آموزشی اصفهان نیاز به تخریب بازسازی و مقاوم سازی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در آئین افتتاح واحد آموزشی خیر ساز حاج مصطفی جاودان در ناحیه ۴ آموزش و پرورش اصفهان گفت: این مدارس به علت سن بالای ۵۰ سال و یا فرسودگی نیازمند تخریب و مقاوم سازی‌اند.

آقای فتحی افزود: طی سال گذشته و امسال هدف گذاری بر روی همین مورد است و تلاش می‌شود با ظرفیت خیران شرایط این مدارس رو بهبود ببخشیم.

وی درباره افتتاح این مدرسه نیز گفت: واحد آموزشی حاج مصطفی جاودان با ۸۵۰ متر مربع مساحت و هزینه ۱۵ میلیارد تومانی با مشارکت حاج مصطفی جاودان ساخته شد و تحویل دانش اموزان شاهد این ناحیه قرار گرفت.

همزمان با افتتاح این طرح کلنگ ساخت یک واحد آموزشی ۶ کلاسه دیگر هم با همت خیر نیکوکار آقای حق پناه بر زمین زده شد که قراراست سال آینده بهره بردای شود.