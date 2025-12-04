پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی در برنامه تلویزیونی استاندار شبکه خبر گفت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در استان سرمایهگذاری شده و بیش از صد طرح سرمایهگذاری در بخشهای مختلف محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ استاندار در برنامه استاندار شبکه خبر مهمترین عامل توسعه آذربایجانغربی را سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: در قالب رویداد بینالمللی اینوا بیش از۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در استان به نتیجه رسیده است.
رضا رحمانی با اشاره به هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و ترکیه افزود: دیپلماسی تجاری آذربایجانغربی در وضعیت رضایتبخشی قرار دارد و علاوه بر فعال شدن میز ترکیه در استان، شاهد حضور هیأتهای مختلف تجاری و اقتصادی ترکیه در آذربایجانغربی هستیم.
وی در ادامه اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب را مهمترین راهبردهای استان در حوزه کشاورزی عنوان و تصریح کرد: چشمانداز ما کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از توسعه بیرویه این بخش است.
استاندار آذربایجانغربی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به احیای دریاچه ارومیه با همکاری مردم اشاره کرد و گفت: صاحبنظران و متخصصان معتقدند دریاچه ارومیه همچنان قابلیت احیا دارد و برای این امر از تجربههای بینالمللی بهره میگیریم.