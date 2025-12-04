پخش زنده
صد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با به سه مصوبه در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این نشست گفت: ترخیص ۱۰۰ درصدی برای کالاهای اساسی و ماشینآلات، اخذ ضمانت از بانک مرکزی برای تخصیص کامل ارز به واردات کالاهای اساسی و تنظیم بستههای پیشنهادی تخفیف کالاها از جمله مصوبات این جلسه بود.
محمد آشوری افزود: دولت برای تامین کالاهای اساسی کشور، استانهای مرزی را مأمور پیگیری در این زمینه کرد و اختیاراتی هم به استانهای مرزی داده شد که ما از ظرفیت آن مصوبه ابلاغی دولت استفاده میکنیم.
وی گفت: در خصوص اخذ ضمانت از سوی بانک مرکزی برای تخصیص ۱۰۰ درصدی قرار شد مکاتبات با تهران انجام شود که فعلاً محدودیتی در بحث کالاهای اساسی نداشته باشیم.
استاندار هرمزگان افزود: امنیت سرمایهگذاری شرط لازم برای توسعه اقتصادی است و همه دستگاهها باید از فعالان تولیدی و سرمایهگذاران صیانت و حمایت کنند
در این جلسه همچنین مقرر شد نشستی تخصصی برای تعیین سازوکار انتقال ارز در بخش کشاورزی توسط معاونت اقتصادی استانداری برگزار شود تا ابهامات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان کشاورزی رفع گردد.