بسیجیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی با حضور در مدرسه روستای «سپرغان»، فرهنگی و هنری اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، نشاط‌بخشی آموزشی و توجه به نیاز‌های فرهنگی مناطق روستایی، اردوی جهادی در روستای «سپرغان» بخش نازلوی شهرستان ارومیه توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید فرخی کانون برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان این روستا در فعالیت‌های فرهنگی و هنری شرکت کردند. مربیان کانون با اجرای فعالیت‌های خلاقانه، فضایی پرنشاط و آموزنده برای کودکان فراهم آوردند.

بر اساس این گزارش، اجرای چنین برنامه‌هایی در مناطق کمتر برخوردار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی، افزایش دسترسی کودکان روستایی به امکانات آموزشی و تقویت مهارت‌های اجتماعی آنان ادامه خواهد داشت.