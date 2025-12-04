

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله از مسابقات که در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، ۷ تیم نفت تهران، نفت امیدیه، موج مشهد، فجر شاهرود، مقاومت تهران، آراز تهران و اریس اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.

نتایج رقابت‌های عصر روز نخست

بر اساس فایل رسمی نتایج، رقابت‌های عصر روز اول شامل پنج ماده بود که نتایج هر ماده به شرح زیر است:

۱. ۱۰۰ متر کرال پشت – رده سنی ۱۵+ سال

• سینا ولی‌زاده (نفت تهران) – ۰۰:۵۷.۸۶ – مقام اول

• سید امیرهومن میرمنتهائی (موج مشهد) – ۰۰:۵۷.۹۲ – مقام دوم

• هومر عباسی (نفت تهران) – ۰۰:۵۸.۵۲ – مقام سوم

۲. ۲۰۰ متر پروانه – رده سنی ۱۵+ سال

• فربد ترابی (نفت تهران) – ۰۲:۱۰.۵۱ – مقام اول

• پدرام کشمیری (نفت تهران) – ۰۲:۱۱.۷۰ – مقام دوم

• صالح نادری (نفت تهران) – ۰۲:۱۳.۳۱ – مقام سوم

۳. ۴۰۰ متر آزاد – رده سنی ۱۵+ سال

• دانیال جهانگیری (نفت تهران) – ۰۴:۱۰.۰۶ – مقام اول

• محمدمهدی حاجری (نفت تهران) – ۰۴:۱۴.۲۸ – مقام دوم

• حسین قاسمی مینو (موج مشهد) – ۰۴:۱۸.۶۷ – مقام سوم

۴. ۵۰ متر آزاد – رده سنی ۱۵+ سال

• سامیار عبدلی (موج مشهد) – ۰۰:۲۲.۹۶ – مقام اول

• ماهان گرشاسبی (نفت تهران) – ۰۰:۲۴.۰۱ – مقام دوم

• ایلیا نصیری (نفت تهران) – ۰۰:۲۴.۰۴ – مقام سوم

۵. ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی – رده سنی ۱۵+ سال

• موج مشهد – ۰۳:۵۱.۳۶ – مقام اول

(سید امیرهومن میرمنتهائی – امیر مطاعی – علی رشیدپور – سامیار عبدلی)

• نفت تهران – ۰۳:۵۳.۹۰ – مقام دوم

• فجر شاهرود – ۰۴:۰۳.۵۶ – مقام سوم

نتایج رقابت‌های صبح روز نخست

۱۵۰۰ متر آزاد

۱. دانیال جهانگیری – نفت تهران – ۱۶:۵۳.۳۱،

۲. حسین قاسمی مینو – موج مشهد – ۱۷:۰۷.۵۴،

۳. کاوه راموز – نفت تهران – ۱۷:۱۶.۱۰،

۲۰۰ متر مختلط انفرادی

۱. امیرعلی سنجیده – نفت تهران – ۰۲:۱۱.۸۳،

۲. میلاد میرشاهی – نفت تهران – ۰۲:۱۲.۱۰،

۳. متین سهران – موج مشهد – ۰۲:۱۲.۸۳،

۱۰۰ متر آزاد

۱. سامیار عبدلی – موج مشهد – ۰۰:۵۱.۴۵،

۲. ماهان گرشاسبی – نفت تهران – ۰۰:۵۲.۱۸،

۳. سینا غلامپور – موج مشهد – ۰۰:۵۲.۳۶،

۱۰۰ متر قورباغه

۱. امیر مطاعی – موج مشهد – ۰۱:۰۳.۱۲،

۲. مهران قاسم‌زاده اصل – موج مشهد – ۰۱:۰۵.۴۱،

۳. شنتیا نظری – نفت تهران – ۰۱:۰۶.۰۲،

۵۰ متر کرال پشت

۱. هومر عباسی – نفت تهران – ۰۰:۲۶.۷۴،

۲. سینا ولی‌زاده – نفت تهران – ۰۰:۲۶.۸۲،

۳. سید امیر هومن میرمنتهائی – موج مشهد – ۰۰:۲۷.۱۵

🔹 برنامه روز دوم و پایانی مرحله اول

روز جمعه ۱۴ آذرماه

نوبت صبح – ساعت ۱۰:۰۰

• ۲۰۰ متر آزاد

• ۲۰۰ متر قورباغه

• ۵۰ متر پروانه

• ۲۰۰ متر مختلط انفرادی

• ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی

نوبت عصر – ساعت ۱۶:۰۰

• ۲۰۰ متر کرال پشت

• ۸۰۰ متر آزاد

• ۵۰ متر قورباغه

• ۱۰۰ متر پروانه

• ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی