خدمت به مردم، انسجام ملی، معیشت مردم، تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و حل معارضات اجتماعی در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی خراسان جنوبی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان در نشست فصلی با معاونان، روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ های استان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم و نقش کلیدی دستگاه قضایی در حمایت از حقوق شهروندان گفت: وظیفه دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پرونده‌ها نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و نظم در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی از حقوق مردم صیانت شود.

رئیس کل دادگستری همچنین با اشاره به وضعیت بازار و گرانی اقلام ضروری، اقدامات دستگاه قضایی استان در کنترل بی‌نظمی‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها را یادآور شد و تأکید کرد: همکاران قضایی باید با جدیت و دقت در برخورد با تخلفات عمل کنند.

وی در ادامه بر اجرای دقیق سند تحول قضایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان تأکید کرد و افزود: همه همکاران باید تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدمات شاخص استان از جمله آزادی زندانیان، بهبود زیرساخت‌های زندان‌ها، مدیریت اقلام بهداشتی و بیمارستانی و حل مشکلات معیشتی مردم به کار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت تسریع در روند دادرسی در پرونده‌های اقتصادی، مهم، ملی و کثیرالشاکی و تشکیل هیئت‌های مستشاری برای تصمیم‌گیری سریع تأکید کرد تا از اطاله دادرسی جلوگیری و رضایت عمومی مردم تأمین شود.

وی همچنین به اقدامات عملیاتی استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: احیای پروژه معدن جوی طبس، تأمین اقلام بیمارستانی و بهداشتی، مدیریت مراکز ترک اعتیاد و ساماندهی ارزاق عمومی از جمله دستاورد‌های دادگستری استان است.

عبدالهی با تقدیر از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری، بر اهمیت انسجام ملی، همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و استمرار خدمت‌رسانی صادقانه تأکید کرد و لوح‌های تقدیر و کارنامه‌های قضایی با رتبه عالی به همکاران نمونه اهدا شد.