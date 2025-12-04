پخش زنده
معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از همه دولتها خواست از اعمال، اجرا، تبعیت یا تقویت اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی به هر شکلی خودداری کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، رضا دهقانی معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، امروز پنجشنبه در همایش ویژه «روز بین المللی مبارزه با اقدامات قهرآمیز یکجانبه» که با حضور نمایندگان کشورهای عضو «گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد» و همچنین سایر کشورها در محل سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، ضمن محکوم کردن تحریمهای یکجانبه بهعنوان ابزار مجازات جمعی و نقض حق توسعه، خواستار تقویت قطعنامههای مجمع عمومی و ادامه قاطع مأموریت گزارشگر ویژه در این حوزه شد.
این همایش به ابتکار «گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد» و با حمایت مشترک کشوهای ونزوئلا، کوبا، چین، روسیه، کره شمالی، ایران، مالی، زیمبابوه، نیکاراگوئه، سوریه، بولیوی و شمار دیگری از دولتهای مستقل، همزمان با سالگرد تصویب اعلامیه حق توسعه (۴ دسامبر ۱۹۸۶) و روز ۴ دسامبر که مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۷۹/۱۹۳ در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، آن را بهعنوان «روز بین المللی مبارزه با اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری کرده است، برگزار شد.
وی در این نشست تصریح کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه نه تنها بهخاطر ماهیت خصمانه و زورمدارانه خود نامشروع، بلکه از نظر حقوق بینالملل نیز کاملاً غیرقانونی هستند. این تحریمها اغلب مقدمهای برای توسل زور به شمار میروند؛ اگر موفق شوند، ملتها را فلج میکنند و اگر ناکام بمانند، کشورهای تحریمکننده معمولاً به تجاوز آشکار روی میآورند.
دهقانی افزود: تحریمها در عمل به عنوان ابزاری برای مجازات جمعی عمل میکنند؛ جان انسانها را به آرامی میگیرند، جوامع را تضعیف میکنند و حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، غذا و توسعه را زیر پا میگذارند. آنچه جنگ مسلحانه در چند روز ویران میکند، تحریمها طی سالها بهصورت سیستماتیک، خاموش و اغلب غیرقابل جبران عمل میکنند.
معاون نمایندگی دائم ایران در ژنو با انتقاد شدید از توجیه این اقدامات تحت عنوان «نظام بینالمللی مبتنی بر قواعد» (rules-based order)، تأکید کرد که این اصطلاح در عمل جایگزین اصول مورد توافق جهانی با معیارهای گزینشی شده و جامعه بینالمللی باید در برابر چنین بازتعریفهایی هوشیار باشد.
وی در پایان از همه دولتها خواست از اعمال، اجرا، تبعیت یا تقویت این اقدامات غیرقانونی به هر شکلی خودداری کنند و بر اهمیت تداوم مأموریت مستقل، دقیق و مبتنی بر شواهد گزارشگر ویژه تأکید کرد.
دهقانی ابراز امیدواری کرد که گزارشگر ویژه بعدی نیز همان سطح بالای تخصص و دقت خانم آلنا دوهان را حفظ کند.
کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد و چندین کشور دیگر در حال توسعه نیز در این همایش با مواضع مشابه، تحریمهای یکجانبه را «جنایت علیه بشریت» و نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل خواندند و خواستار پایان فوری این اقدامات شدند.