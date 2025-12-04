به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جواد فتاح زاده در آیین اتمام طرح ملی کدگذاری مکان محور در سیمینه گفت: این طرح تا پایان سال در تمام روستا‌های آذربایجان غربی به اتمام می‌رسد.

وی افزود: در اجرای این طرح برای مکان‌ها، کد شناسایی یکتا صادر می‌شود تا خدمات شهری، مبادلات کالا و خدمات پستی تسهیل و تسریع شود.

رئیس اداره پست بوکان هم گفت: اطلاعات حدود هشتاد درصد روستا‌های بوکان در قالب این طرح جمع‌آوری و ثبت شده است.

در پایان این آیین، پلاک سر درب شهرداری سیمینه نیز به صورت نمادین توسط مسئولان نصب شد.