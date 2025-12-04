سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مارکو باکیچ برای بازی مقابل استقلال نیست، اما بیفوما حضور خواهد داشت و امیدوارم بازی خوبی برای هر دو تیم باشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویه را در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در این شهر زیبا حضور داریم. از همه هوادارانی که در فرودگاه از ما استقبال کردند تشکر می‌کنم؛ رفتار آنها بسیار گرم و دلنشین بود. امیدوارم بتوانیم قدردان این محبت باشیم. بازی فردا دیداری ویژه است و جایگاه دو تیم در جدول نشان می‌دهد که مسابقه تا چه اندازه حساس خواهد بود. ما تمرینات لازم را انجام داده‌ایم و آماده ارائه عملکردی مناسب هستیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: هر دو تیم در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند و ما نیز تمام شرایط لازم را برای آماده‌سازی ایجاد کرده‌ایم. امیدوارم فردا شاهد مسابقه‌ای باکیفیت از سوی هر دو تیم باشیم.

اوسمار در رابطه با وضعیت مارکو باکیچ و تیوی بیفوما گفت: همان‌طور که مشخص است، باکیچ به بازی فردا نمی‌رسد. اما بیفوما شرایط خوبی دارد و می‌تواند در اختیار تیم باشد.

سرمربی پرسپولیس درباره نتایج نه‌چندان مطلوب پرسپولیس در دیدار‌های گذشته این تیم در شهر اراک نیز گفت: درست است که در برخی بازی‌ها مقابل آلومینیوم نتیجه دلخواه کسب نشده، اما این مسابقه شرایطی کاملاً جدید و متفاوت دارد و ارتباطی با گذشته ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عملکرد خوب هفته گذشته، آیا قول پیروزی در دربی را می‌دهد، اظهار داشت: در فوتبال، فارغ از اینکه در چه کشوری باشید، قبل از آغاز بازی نمی‌توان قول قطعی داد. ما در طول هفته تمرینات بسیار خوبی داشتیم و بازیکنان با تمرکز بالا کار کرده‌اند. طبیعی است تیمی که برنامه‌هایش را بهتر اجرا کند، شانس بیشتری برای برتری خواهد داشت.

اوسمار ویه را در پایان تصریح کرد: خوشحالم که پیشکسوتان باشگاه از تیم حمایت و از عملکرد بچه‌ها قدردانی می‌کنند. این موضوع برای ما ارزشمند است، اما در عین حال مسئولیت ما را بیشتر می‌کند. باید همیشه آماده‌تر باشیم تا در لیگ و سایر رقابت‌ها بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.

اوسمار در واکنش به تمجید پیشکسوتان پرسپولیس از او و شاگردانش، خاطرنشان کرد: خیلی خوشحال هستم که پیشکسوتان از تیم تعریف کردند و از آنها تشکر می‌کنم. اینطور تعریف‌ها مسئولیت ما را بیشتر می‌کند و ما برای اینکه در لیگ بهترین باشیم باید خودمان را آماده کنیم و بهتر از حریفان ظاهر شویم.