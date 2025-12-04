رئیس هیئت پارلمانی فلسطین در نشست کمیته APA گفت: تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط خودشان و بدون قیمومیت، حمایت از دفاع مشروع فلسطینیان و برپایی دولت فلسطین و هماهنگی مشترک برای ناکام گذاشتن طرح اسرائیل بزرگ در خاورمیانه از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فیصل عصر امروز (پنجشنبه ۱۳ آذرماه) در نشست کمیته فلسطین مجمع مجالس آسیایی (APA) در مشهد مقدس، گفت: از تلاش‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از مردم فلسطین در برابر تجاوز، جنگ فاشیستی و نسل کشی رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنم.

رئیس هیئت پارلمانی فلسطین اظهار کرد: مردم غزه طی حدود دو سال گذشته با ایستادگی و مقاومت خود، ۷۰ هزار شهید و ۱۷۰ هزار مجروح تقدیم کرده‌اند. در این میان ۹۰ درصد غزه تخریب شده و شاهد اشغال روستا‌های متعددی از کرانه باختری هستیم.

وی افزود: صهیونیست‌ها می‌خواهند با اشغالگری در کرانه باختری، میان مردم این مناطق با غزه فاصله ایجاد کنند و در واقع آنها درصدد خلق روز نکبت جدیدی هستند.

فیصل افزود: همه مردم منطقه و امت فلسطین برای حفاظت از سرزمین خودشان مقاومت می‌کنند، زیرا اکنون مسئله امنیت منطقه در میان است. بعد از دو سال جنگ، شاهد آتش بس هستیم که با حمایت کشور‌ها و آزادگان جهان عملیاتی شد.

رئیس هیئت پارلمانی فلسطین گفت: این آتش بس پذیرفته شد تا جلوی قحطی و گرسنگی گرفته شود و دارو وارد غزه شود، اما مشاهده می‌شود که صهیونیست‌ها همچنان به جنایات خود ادامه داده و آتش بس را نقض می‌کنند.

وی تصریح کرد: صهیونیست‌ها خانه‌ها در کرانه باختری هدف قرار داده و اجازه نمی‌دهند گذرگاه رفح باز شود و در این میان و اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان تعرض و بی‌احترامی می‌کنند. آنها به هر کسی که کنار مردم فلسطین بایستد، حمله می‌کنند و بر این اساس مشاهده شد به ایران و قطر حمله ور شدند.

فیصل ادامه داد: قطعاً آینده فلسطین یک مسئله کاملاً فلسطینی است و با محوریت و هویت فلسطینیان و بدون وجود هرگونه دخالت غیر فلسطینی یا تشکیل شورا یا طرح یا طرف‌های مختلف خواهد بود.

رئیس هیئت پارلمانی فلسطین گفت: توافق آتش بس با مرجعیت سازمان ملل باید اجرایی و ایالات متحده برای التزام دائمی رژیم صهیونیستی به این موضوع فشار بیاورد. همچنین نیرو‌های نظامی صهیونیست‌ها باید از منطقه عقب نشینی کرده و جنایات خود در غزه و کرانه باختری را متوقف کنند.

فیصل گفت: در این میان تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط خودشان و بدون قیمومیت، حمایت از دفاع مشروع فلسطینیان و برپایی دولت فلسطین و هماهنگی مشترک برای ناکام گذاشتن طرح اسرائیل بزرگ در خاورمیانه از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: غزه، کرانه باختری و قدس، ملک نتانیاهو و گروه فاشیستی همراه او و ترامپ نخواهد بود. این مناطق بخش جدایی ناپذیر از دارایی و سرزمین مردم فلسطین بوده و علی رغم همه جنایت‌ها از آن نمی‌گذریم. همه باید تلاش کنند تا رژیم صهیونیستی منزوی شده و در راستای بازپس گرفتن رسمیت این رژیم نسلکش و فاشیست در همه مجموعه و سازمان‌های پارلمانی مانند IPU اقدام کنند.

رئیس هیات پارلمانی فلسطین خاطرنشان کرد: در واقع حمایت از تصمیمات دیوان دادگستری علیه نتانیاهو و تشکیل کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین دارای اهمیت است. ما خواهان جنگ، قحطی و دستیابی به صلح و امنیت هستیم.